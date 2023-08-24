ليفربول يرفض بيع محمد صلاح والعرض الرسمي من الاتحاد لم يصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 08:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية بريطانية عدم وصول عروض رسمية الى إدارة نادي ليفربول لشراء الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز من قبل نادي الاتحاد السعودي رغم تزايد التقارير التي تشير الى اقتراب اللاعب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نيل جونز الصحفي البريطاني المتخصص في أخبار نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن نادي ليفربول لم يتلقى أية عروض رسمية لبيع محمد صلاح خلال الفترة الحالية رغم علمهم باهتمام الدوري السعودي بخدمات الفرعون.

أضاف نيل جونز أن إدارة ليفربول لا تفكر نهائياً في بيع محمد صلاح مطلقاً وأن النادي سيقاوم أي عروض ستصله.

وشدد نيل جونز على أن نادي ليفربول يرفع شعار محمد صلاح ليس للبيع رغم تقارير وجود عرض مالي ضخم لضم اللاعب المصري.

نيل جونز

فيما كشفت شبكة "بي ان سبورتس" القطرية في وقت سابق، عن موافقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الشبكة القطرية، إن محمد صلاح أبدى موافقته على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي، ويبقى الاتفاق مع نادي ليفربول لحسم الصفقة". محمد صلاح

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قد أكدت أن الاتحاد السعودي يجهز مبلغا ضخما قدره 300 مليون يورو، لإتمام صفقة صلاح.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن العرض يشمل 100 مليون يورو، سيحصل عليها ليفربول.

وتابعت أما محمد صلاح قائد منتخب مصر، سيحصل على 200 مليون يورو، إجمالي رواتبه، في تعاقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.

ويلعب محمد صلاح 31 عاما بصفوف ليفربول منذ 6 سنوات، حيث انضم من روما في صيف 2017.

بينما نشرت صحيفة الرياضية السعودية، عنوان الاتحاد يقترب أكثر من صلاح، وقالت ، تقاربت وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات الدولي المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.