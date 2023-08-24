إمام عاشور ومساعد كولر الجديد يظهران فى مران الأهلى استعداداً للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 08:26 مساءً - شهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي الذي أُقيم مساء اليوم ،الخميس، على ملعب التتش في بداية فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد ظهور إمام عاشور لاعب الفريق الجديد والمُنضم الصيف الجاري للقلعة الحمراء قادماً من نادي ميتيلاند الدنماركي.

كما ظهر السويسري من أصل أرجنتيني كارلوس بيرنيجر القاهرة الذي إنضم للجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

امام عاشور في مران الأهلي

كارلوس بيرنيجر في مران الاهلي (1)

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو من مران الفريق الذى إنطلقت فترة الإعداد للموسم الجديد بعد راحة دامت ما يقرب من 21 يوماً بعد إنتهاء الموسم الماضى الذى شهد تلاحم وإرتباطات كثيرة على جميع الأصعدة ، المحلية والقارية والعالمية ، وخاض الأهلى مرانه اليوم على ملعب التتش تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الذى عاد من بلاده أمس.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر ألفريق لخوض معسكر تدريبى فى النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل وهو المعسكر الذى سيتخلله مباراتين وديتين استعداداً للموسم الجديد الذى يخوض فيه المارد الأحمر منافسات قوية محلياً وأفريقياً.