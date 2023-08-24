محمد شريف يقود هجوم الخليج ضد الاتفاق فى الدورى السعودى للمحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 08:26 مساءً - يقود الدولي المصري محمد شريف التشكيل الرسمي لفريق الخليج ضد الاتفاق في المباراة التي ستقام بينهما في التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

ويأتي تشكيل الخليج أمام الاتفاق كالتالي:

عمر العودة، محمد خبزاني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، ايفور رودريجيز، محمد شريف، فابيو مارتينيز، منصور حمزاوي، عبد الاله هوساوي، وو يونج.

تشكيل الخليج

الاتفاق ضد الخليج

ويتذيل الخليج ترتيب الدوري السعودي بلا نقاط من مباراتين حيث خسر في الجولة الأولى من الفيحاء وأهلي جدة .

ويسعى الخليج لتحقيق فوزه الأول فى الدوري هذا الموسم بعدما خسر أول جولتين أمام الفيحاء والأهلي على الترتيب بنفس النتيجة 3-1.

الخليج ضد الاتفاق

فيما يتواجد الاتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط ، بالعلامة الكاملة ، حيث حقق الفوز فى أول جولتين من البطولة على النصر والحزم على التوالي قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

واعتمدت خطة بيدرو إيمانويل مدرب الخليج في التدريبات الأخيرة على شريف كمهاجم أساسي استعدادا للدفع به منذ بداية اللقاء أمام الاتفاق، وعمل المدرب البرتغالي على تجهيز محمد شريف خلال الأيام الماضية حتى يكون لائقا لمواجهة الاتفاق.

وأشارت تقارير سعودية إلى أنه من المتوقع حضور الجماهير المصرية في مدرجات الخليج لدعم محمد شريف في ظهوره الأول.