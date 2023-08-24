رضا سليم يظهر فى مران الأهلى لأول مرة استعداداً للموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 09:30 مساءً - إنتظم المغربي رضا سليم لاعب الأهلي الجديد في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وانتظم سليم في فقرات المران الجماعي، بعدما أدى برنامجًا تدريبيًّا منفردًا خلال الأيام القليلة الماضية.

رضا سليم

وعاد الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو من مران الفريق الذى إنطلقت فترة الإعداد للموسم الجديد بعد راحة دامت ما يقرب من 21 يوماً بعد إنتهاء الموسم الماضى الذى شهد تلاحم وإرتباطات كثيرة على جميع الأصعدة ، المحلية والقارية والعالمية ، ويخوض الأهلى مرأنه اليوم على ملعب التتش تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر المدير ألفنى للفريق الذى عاد من بلاده أمس.ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر ألفريق لخوض معسكر تدريبى فى النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل وهو المعسكر الذى سيتخلله مباراتين وديتين استعداداً للموسم الجديد الذى يخوض فيه المارد الأحمر منافسات قوية محلياً وأفريقياً.