بنزيما يسجل أول أهدافه مع الاتحاد في الدورى السعودى للمحترفين ضد الرياض.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 10:28 مساءً - سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق الاتحاد أول أهدافه في الدوري السعودي للمحترفين في مرمى الرياض بالدقيقة 17 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

الرياض ضد الاتحاد

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط ، بالعلامة الكاملة ، حيث حقق كل منهما أيضا الفوز فى أول جولتين من البطولة مواجهات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.الاتحاد ضد الرياض

بداية "نمور جدة" مثالية للغاية ، حيث نجحت كتيبة المدرب نونو سانتو في الفوز على الرائد بثلاثية نظيفة، ثم التفوق على الطائي بهدفين دون رد في جدة، لتتصدر ترتيب الدوري المحلى.

الرياض الوافد حديثا لدوري المحترفين، يبدو فريقًا قويًا، حيث حقق الفوز في الجولة الأولى على الوحدة بهدف دون رد، ثم التعادل مع ضمك بهدفين لكل فريق.الرياض ضد الاتحاد

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن علاقة كريم بنزيما، والمدرب البرتغالي نونو سانتو، حيث أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلا عن مصادر مُطلعة، أن العلاقة تبدو متوترة بين النجم الفرنسي ومدرب الفريق الكُروي الأول، الذي يواصل حضوره مع الفريق منذ الموسم الماضي.

وأضافت أن المدرب سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه نجم ريال مدريد السابق للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب.

وتابعت الصحيفة الشهيرة، وطالب بنزيما منحه شارة القيادة، لخبرته الكبيرة في الملاعب، وكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو، وفقاً للمصادر، رفض هذا الطلب،بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو، ثم أحمد شراحيلي، وكان طلب بنزيما شارة القيادة أمام اللاعبين.

وأتمت :"اجتمع بنزيما نجم ريال مدريد السابق، والمتوَّج بجائزة أفضل مهاجم بالعالم 2022 مع سعد اللذيذ المفاوض السعودي في صفقة قدومه ، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو".

وظهر بنزيما بصورة مميزة في البطولة العربية ، كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سجل 3 أهداف، وساهم بهدف، لكنه في الدوري السعودي للمحترفين لم يظهر حتى الآن، وغاب عن التسجيل في مواجهتي الرائد والطائي التي كسبها الاتحاد.

ويأتي تشكيل الاتحاد ضد الرياض كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي - زكريا هوساوي

خط الوسط: إيجور كورنادو - نجولو كانتي - فابينيو - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما.