60 سنة دراما.. نجوم الفن على السجادة الذهبية بمهرجان الدراما فى العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 10:28 مساءً - بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة، وكان من أوائل الحضور على السجادة الذهبية سلوى عثمان، صبحي خليل، ميريت الحريري، شيماء حافظ مذيعة راديو 9090، سالي عبد السلام، محمد عبد الحافظ، وسهير رجب.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023