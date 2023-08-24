فيفا يعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية فى السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 11:25 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن جدول مباريات النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم للأندية، والتى تستضيفها مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

ويشارك النادي الأهلى، فى مونديال الأندية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الحادية عشر فى تاريخه، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2، فى مجموع المباراتين.

وأكد الفيفا أن مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل إفريقيا أو مع أوراوا رد دايموندز الياباني بطل آسيا أو مع ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف يوم 15 ديسمبر.

وتقام مباراتي الجولة التمهيدية الثانية يوم 15 ديسمبر والفائز من المباراتين يتأهل إلى نصف النهائي الذي سيقام يومي 18 و19 ديسمبر مع بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد يوم 4 نوفمبر، حيث يلعب يوم 18 ديسمبر.

ويخوض مانشستر سيتي الإنجليزي الدور نصف النهائي يوم 19 ديسمبر، على أن تختتم مباريات كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي.

ومن المقرر إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، بأحد فنادق مدينة جدة، فى السابع من شهر سبتمبر المقبل بحضور ممثلى الفرق المشاركة في البطولة، وعلى رأسها فريق الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر النادي الأهلي هو الفريق السادس الذى يتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وسبقه 5 فرق هي، الاتحاد السعودي ، بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا.