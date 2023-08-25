انت الأن تتابع خبر حادث كومبوند مدينة بدر .. قسوة الزوجة مع المهندس ليس لها مثيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت التحريات تفاصيل حادث كومبوند مدينة بدر حيث تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من احدي المستشفيات بإصابة مهندس بطعنه في أسفل القلب وحالته صعبة وحرجه.وادعت الزوجة أن حادث كومبوند مدينة بدر كان بسبب ثنائي ملثم اقتحما الفيلا وطعنا زوجها وخرج هاربا وذلك لتجنب المسائلة القانونية حول الحادث.

وتعود أصل حادث كومبوند مدينة بدر إلي خلاف دار بين الزوجين وظللت الخلافات تتصاعد بينهما بسبب تحريض الزوجة سكان الكوموند ضد الإدارة .

حادث كومبوند مدينة بدر

ورفض الزوج الدخول في مشادات وأزمات مع الجيران أو الإدارة وظل الخلاف دائر حتي وصل لذروته في إحدي المرات حيث قام الزوج بالتعليق علي بعض تصرفات زوجته وقابلتها بمشادة كلامية وانفعلات قوية أدت في النهاية لتلقيها صفعة قوية من زوجها ودخلت في حالة عصبية وغضب جاكح

وخلال تلك الحالة الغاضبة أمسكت سكينا وطعنته في قلب زوجها دون تفكير أو تردد لتتغير حياة الثنائي للابد

وحاولت الزوجه التي تعمل في شركة تسويق كبري إخفاء حادث كومبوند مدينة بدر وتوجهت رفقة زوجها للمستشفي لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذه

وقامت الزوجه بإخفاء أداة حادث كومبوند مدينة بدر عن طريق رمي السكينة بعيد عن المنزل ودخل الزوج للمستشفي لتلقي العلاج في غرفة العناية المركزة نظرا لصعوبة حالته.

تفاصيل حادث كومبوند مدينة بدر

قامت قوات المباحث بتفريغ الكاميرات في محاولة للعثور علي الثنائي الملثم الذين قاما بـ حادث كومبوند مدينة بدر لكن كشفت الكاميرات الحقيقة أمامهم وهي أن المشاجرة بين الزوجين أدت في النهاية إلي الجريمة