انت الأن تتابع خبر قرار هام من تعليم القاهرة بشأن تحويلات المدارس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن قرار جديد بشأن تحويلات المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظةحيث قررت مديرية التربية والتعليم فتح باب التقديم علي تحويلات المدارس بشكل إلكتروني للطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية ومن محافظة لأخري وذلك في إطار التحول الرقمي التي تسعي له مصر في رؤيتها الجديدة لعام 2030

ومن المقرر فتح باب تحويلات المدارس لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 وحتي يوم لسبت 2 سبتمبر 2023.

تحويلات المدارس

يأتي قرار فتح باب تحويلات المدارس استجابة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لنداء الطلاب وأولياء الأمور بتغيير مدارسهم الناتج عن تغيير محل إقامتهم أو لقرب مدرسة أخري منهم بدلا من استغراق وقت أطول في الوصول للمدرسة

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قامت بعدد من الجولات التفقدية علي مدارس العاصمة قبل إنطلاق الفصل الدراسي الجديد للوقوف علي مدي جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

خطوات تحويلات المدارس

الخطوات التي يجب إتباعها لـ تحويلات المدارس :

عليك في البداية الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم واختيار تحويلات المدارس ثم قم بالبحث عن الطالب وكتابة كود الطالب ولضغط علي تسجيل طلب نقل لطالب

قم بكتابة كود الطالب ثم إضغط علي عرض البيانات.

ثم قم بكتابة بيانات ولى الأمر المتقدم بالطلب.

تأكد جيدا من اسم المدرسة المراد التحويل إليها.

ثم أكتب سبب نقل الطالب.

وأضغط علي حفظ الطلب.

وبعدها سوف يظهر لك رقم التحويل أكتبه وأحفظه لمتابعة الطلب بشأن الموافقة

بعد ذلك يتم توجيه ولي الأمر لـ المدرسة المحول إليها لاستكمال التحويل.