انت الأن تتابع خبر شهادات البنوك الجديدة .. إلحق إستثمر فلوسك واكسب وأنت في البيت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى المواطنون في مصر لحفظ مدخراتهم عن طريق شهادات البنوك الجديدة وذلك في ظل حالة التضخم العالمي التي ضربت البلاد خلال الأونه الأخيرة مع الإصلاحات الاقتصادية .ويحاول المواطنون من خلال شهادات البنوك الجديدة الحفاظ علي قيمة أموالهم بسبب تذبذب سعر الدولار العالمي بين الانخفاض والارتفاع المبالغ فيه الناتج عن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بتحريك أسعار الفائدة .

وأعلن البنك الأهلي وبنك الإسكندرية عن شهادات البنوك الجديدة التي هي بعائدات مالية كبيرة تصل قيمتها لـ 22 % و19 % لتشجيع المواطنين لشرائها ومختلف القيم.

شهادات البنوك الجديدة

حيث تم طرح شهادات البنوك الجديدة ذات العائد الثابت وهي ثلاثية بفائدة ثابتة لمدة ثلاث سنوات وبنسبة 19 % ويمكن شرائها بداية من 1000 جنيه كما يمكن من خلالها الاقتراض واستخراج بطاقة ائتمانية

وتم طرح شهادات البنوك الجديدة ذات عائد متغير ونسبة الشهادة مرتبطة بسعر الإيداع في البنك المركزي وبقيمة الزيادة المافة نحو 0.25 % وتيم تطبيقها في اليوم التالي للإيداع وتصل نسبتها لـ 18.5 % لمدة ثلاث سنوات تبدأ أيضا من 1000 جنيه

أما الشهادة الثالث التي تم طرحها ضمن شهادات البنوك الجديدة بعائد متدرج ونسبة فائدة نحو 22 % عن العام الأول وتقل الفائدة في العام الثاني لـ 18 % وفي العام الثلث بنسبة 16 % ويبدأ سعر الشراء بـ 1000 جنيه.

سياسة إستراجاع شهادات البنوك الجديدة

يمكن لعملاء البنك الأهلي استرداد الشهادة بعد مرر 6 أشهر علي الادخار بكافة أنواع شهادات البنوك الجديدة

كما طرح بنك الأسكندرية شهادات بمدة ثلاث سنوات بعوائد متغيره ويتم حسابها يوميا ويتم ربط العائد مع سعر الإيداع في البنك المركزي والحد الأدني لربط الشهادة هو 10 الاف جنيه وزيادة القيمة بنحو 1000 جنيه بجانب تسهيلات بضمان شهادة تصل إلي 95 %