انت الأن تتابع خبر عاجل.. حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد خير حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا بعد الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن المتحور الجديد ووجوده في مصر.حيث يترقب المواطنون تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا خوفا علي ابنائهم من الإصابة بالمتحور الجديد وسط حالة من القلق تسيطر علي الشارع المصري من تكرار أزمة الفيروس السابقة والعودة للمنزل.

وأوضح الإعلامي محمد خير في تصريحات عبر قناة المحور أن تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا ليس صحيحا بسبب أن المتحور ليس جديدا علي مصور وهو نفس الفيروس الذي إنتشر خلال الأعوام الماضية وتأثيره أقل بكثير من السابق.

تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا

وأردف الإعلامي أن تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا شائعة وقامة وزارة الصحة بنفيها ولن يتم تأجيل الدارسة وأمر يختص بوزارة الصحة وليس التربية والتعليم

وأكمل : المتحور الجديد من فيروس كورونا يمكن علاجه عن طريق مسكن الباراستيمول لانه ضعيف للغاية ويسهل علاجه ولا يشكل أي خطورة في مصر أو خارجها

وأختتم الإعلامي محمد خير تصريحاته مؤكد أن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصح لم يتحدثا بشأن تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا وذلك لضعف المتحور الجديد وعدم تشكيل أي خطورة علي الطلاب.

بيان وزارة الصحة عن المتحور الجديد

أكد وزارة الصحة المصرية عن ظهور حالتين من المتحور الجديد لفيروس كورونا داخل مصر مشددة علي المواطنين ضرورة الإحتراز والوقاية من الإصابة بالفيروس