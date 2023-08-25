انت الأن تتابع خبر بالليل يا ست الكل .. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مناطق في محافظة الجيزة مساء اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري من قطع المياه نتيجة ما يقوم به شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة في الفترة الحالية

قطع المياه:

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة عن المعلومات المتعلقة بقطع المياه في منشور لها على الصفحة الرسمية الخاصة به بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث ذكرت مناطق قطع المياه وكذلك المدة التي سوف تستغرقها عملية القطع .

موعد قطع المياه في الجيزة :

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة أنه عملية قطع المياه كان لمدة 6 ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم حتي الساعة السادسة صباح غداً السبت الموافق 26 أغسطس الجاري

سبب قطع المياه في الجيزة :

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي أن سبب فطع المياه ذلك يرجع إلي أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى “عرب الترابين، أبو حمود، أبو عريضة” بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، الأمر الذى يستلزم قطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف؛ لربط الخط المغذى للمشروع.

أماكن قطع الجيزة :

وقامت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة بالكشف عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرقي

تنوية هام :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة الجيزة من جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.