انت الأن تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع الكهرباء غداً عن هذه الأماكن في الدقعلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الإدارة الهندسية للكهرباء بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية بيان خلال الساعات القليلة الماضية بيان حول قطع الكهرباء غداً السبت 26أغسطس الجاري بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في الفترة الحالية

قطع الكهرباء:

وأوضحت الإدارة الهندسية للكهرباء بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية في البيان الذي نشرت على الصفحة التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بك عن المعلومات المتعلقة بـ” قطع الكهرباء” من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في البحر الأحمر:

وأكدت الإدارة الهندسية للكهرباء بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات متواصلة عن دقات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم ، بسبب أعمال الدورية على خطوط الكهرباء بمجمع كهرباء الفرافرة ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء البحر الأحمر الموسعة خلال شهر أغسطس كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في البحر الأحمر:

وأشارت الإدارة الهندسية للكهرباء بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية أن المناطق التي سوف تشهد قطع التيار الكهربائي هي منطقة النخل – أرض الجمال – الحوال – طريق نوب – أرض عبد الجليل المعداوى – طريق الزقازيق – طريق ميت غمر – أبوفندى – منشية السادات – الشهيد – حوض الجنينة – البرجاس – شارع سعد زغلول

تنويه هام :

ونوهت الإدارة الهندسية للكهرباء بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية أنه يجب المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية