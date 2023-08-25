انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. صدور قرار حكومي بصرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات 6 أشهر كاملة .. شوف هيتطلعك كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن كافة التفاصيل المتعلقة بالزيادة الجديدة التي سوف يحصل عليها أصحاب المعاشات مع بداية نزول المعاشات سبتمبر القادم، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

المعاشات:

وأوضحت وزارة التضامن أن هناك 14 مليار جنيه تخرج من الخزانة العامة للدولة تصرف لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد كل شهر كزيادة لهم بالإضافة إلي 28 مليار جنيه مستحقاتهم الشهرية

نزول المعاشات سبتمبر القادم:

وأكدت وزارة التضامن أن مختلف منافذ الصرف التي تملأ جمهورية مصر العربية سوف تبدأ في استقبال أصحاب المعاشات بداية من يوم الجمعة القادم وذلك لصرف المعاشات سبتمبر القادم، مع التشديد على اتباع كافة الإجراءات اللازمة مواجهة فيروس كورنا المستجد للحفاظ على سلامة أصحاب المعاشات وذلك عن طريق ارتداء الكمامات وترك مسافة أثناء الصرف وتقسيم أصحاب المعاشات إلي شرائح لضمان عدم حدوث أي تكدس أو تزاحم حول المنافذ.

تفاصيل الزيادة الجديدة:

أوضحت التضامن أن الزيادة الجديدة سوف يتم صرفها للشهر السادس على التوالي، حيث أنه بدأ عملية منحها لأصحاب المعاشات في شهر أبريل الماضي وذلك بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار توجيه عاجل وقتها بتقديم موعد صرف هذه الزيادة من شهر يوليو وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الجديد إلي هذا الشهر وذلك لموجهة التدعيات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك.

وأشارت الوزارة أن الزيادة الجديدة تبلغ النسبة الخاصة بها لأصحاب المعاشات حوالي 15%، حيث يكون حدها الأدنى هو175 جنيه، أما أقصى حد لها يحصل عليه القائم بالصرف أو المستفيد حوالي 1635 جنيه، مؤكدة أنه لا صحة ملطقاً حول ما ينشر حول أنها تصرف لبعض الفئات دون الأخري حيث أنها يتم منحها لجميع القائمين بالصرف والمستفيدين.