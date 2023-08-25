انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 : عيار 21 محير العرسان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أغسطس الجاري لليوم الثاني على التوالي مع انطلاق التعاملات بمحلات الصاغة وذلك بعد حالة التراجع التي حدث الأسبوع الماضي نتيجة للجلسة التي عقدت بين الدكتور مصطفي مدبولي ومصنعي المعدن النفسي في مصر

أسعار الذهب في مصر:

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس وذلك بعد حالة الثابت التي سادت في أسعار الذهب في مصر طوال الفترة الماضية نتيجة القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023:

سعر جرام الذهب عيار 14 :

وصل سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 1483.25 جنيه، بمقدار زيادة تقدر بحوالي 15 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 :

وصل سعر جرام عيار 118 في أسعار الذهب اليوم 1950جنيهًا ، بمقدار زيادة تقدر بحوالي 5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 :

وصل سعر جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم 2300 جنيها، بمقدار زيادة تقدر بحوالي 10 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 :

وصل سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 2617 جنيها بمقدار زيادة تقدر بحوالي 10جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023:

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 18320 جنيه بمقدار زيادة تقدر بحوالي 50 جنيه

سعر الذهب عالميا:

انهار سعر الذهب عاليماً في تعاملات اليوم حيث وصلت العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,914.46 بمعدل تراجع 2.14 دولار البالغ نسبته 0.10%وذلك بعد حالة الزيادة في التي شهدها المعدن النفيس في أمس بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية والتي أعلن فيها عن زيادة سهر الفائدة بمقدر 25 نقطة.