الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وتحسن كبير بحالة الطقس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 11:34 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الاستقرار في الأحوال الجوية والتحسن الكبير في حالة الطقس، وبخاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «مازلنا نتأثربالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، ونسب الرطوبة في الجو نشعر بها، وبخاصة في فترات الظهيرة.

وتابعت الدكتورة منار غانم: "نسب الرطوبة تتجاوز 40% نهارا على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 85% في فترات الليل، ومع هدوء سرعات الرياح نشعر بها، وهو ما يجعلنا نحس باستمرار الأجواء الصيفية نهارا رغم أن قيم الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 33 درجة مئوية نهارا، ولكن المحسوسة تكون 35 أو 36 درجة مئوية".