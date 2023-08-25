كولر يتابع ترتيب معسكر الأهلى بالنمسا مع خالد بيبو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 01:35 مساءً - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع خالد بيبو من أجل الترتيب لمعسكر الفريق المقرر إقامته في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل .

ويحسم المدرب السويسري مع بيبو ترتيبات المعسكر والمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الأهلي هناك بجانب بعض الإجراءات الأخرى الخاصة بالمعسكر والتى يرغب كولر أن يكون ناجحاً من أجل الإستعداد الأمثل للموسم الجديد.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان مصير لاعبه الجزائري أحمد القندوسي وتحديد وجهته المقبلة بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الاهلي وعدة أندية للحصول على خدمات اللاعب فقد عادت العروض الخارجية من الجزائر والمغرب مرة أخرى لتطلب ضم احمد القندوسي رغم تلقى اللاعب عرضاً رسمياً من نادي سيراميكا للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض أحمد القندوسي في البداية فكرة الرحيل من الأهلي الصيف الجاري وطلب إستكمال تجربته لكن مسئولو القلعة الحمراء تحدثوا معه أكثر من مرة ليوافق أخيراً على فكرة الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسماً.

ويضم الجهاز الفني لـ كولر كلاً من: مارسيل كولر المدير الفني، وهارالد جامبيرلي المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، وياسين الميكاري محلل الأداء، وخالد بيبو مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى ، ومعهم الوافد الجديد كارلوس بيرنيجر.

وقاد كولر الأهلي لحصد خمس بطولات في الموسم المنقضي هى السوبر المصرى "مرتين" وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز.