"سبق" السعودية: القاهرة الوجهة الأولى للسائحين السعوديين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 01:35 مساءً - أوردت صحيفة "سبق" السعودية تقريرا منسوبا لمجموعة "وينجي اينجن"المتخصصة فى السفر بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الوجهات المفضلة للسياح السعوديين الذين يقصدون الدول التى لا تحتاج إلى تأشيرة دخول خلال عام 2023.

وأوضحت المجموعة ، كما ورد فى الصحيفة السعودية،أن السياح السعوديين المتجهين إلى دول لا تحتاج إلى تأشيرة يفضلون القاهرة بنسبة 40% من الحجوزات، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14% من الحجوزات، وتايلاند 9% والفلبين 5%.

ويفضل المسافرون السعوديون اختيار أماكن إقامتهم في أماكن فاخرة بتفضيل فنادق الـ5 نجوم، والتي مثلت ما يقارب 50% من حجوزات الفنادق هذا الصيف.

ويظهر المسافرون السعوديون أيضاً ثقة قوية في قطاع السفر، ويستمرون في حجز إجازاتهم مع إزالة قيود السفر تماماً في جميع أنحاء العالم، وتقل الآن التغييرات المفاجئة في قواعد السفر الدولية، والتي يمكن أن تعترض خطط السفر، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المسافر السعودي في الوجهات الخارجية.