عمرو وردة يفسخ عقده بسبب الاشتباه فى إصابته بمرض خبيث

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 02:33 مساءً - أكد عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن عمرو وردة تغيب عن أكثر من مران للفريق، وبعدها طلب فسخ عقده بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له ودخوله المستشفى وشكه فى إصابته بمرض خبيث، وفسخنا العقد بالتراضي ودفع اللاعب الشرط الجزائي.

وقال المتحدث الرسمى للرجاء المغربى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج على التراك مع أميرة جمال عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنا نتمنى استمرار لاعب مثل عمرو وردة ضمن صفوف الفريق، ولبينا كل طلباته المالية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونتمنى له الشفاء العاجل، ولا توجد أى ملاحقات قانونية له بعد دفعه الشرط الجزائي المنصوص فى عقده".

وأضاف، "التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف؟.. أول مرة نسمع هذا الاسم ولم نتفاوض معه للانضمام للفريق".

وأكد عبد الاله الابراهيمى، أن ما حدث لـ الرجاء الموسم المقضي لم نتوقعه، ومن غير المقبول عدم مشاركته فى الموسم الجديد فى البطولات الأفريقية، ونعتبر هذا الموسم فرصة لإعادة الهيكلة للفريق، وسنة انتقالية حتى يعود الرجاء للمنافسات الأفريقية من جديد لينافس عليها كما تعودنا دائما منه.

وتابع، "فرق دول شمال أفريقيا هي المسيطرة دائما على البطولات الأفريقية، وصن داونز الجنوب أفريقي هو الاستثناء، وأتوقع الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيشهد تنافسا كبيرا بين الفرق للحصول على اللقب.

وأعلن نادى الرجاء الرياضى المغربى فسخ التعاقد مع الدولى المصرى عمرو وردة، تلبية لطلب اللاعب وفق ما أكده الحساب الرسمى للنادى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد النادى المغربى فى بيانه أن عمرو وردة دفع قيمة الشرط الجزائى فى العقد لغلق الملف نهائيا، دون الدخول فى مشكلات قانونية بين الطرفين.

وكانت تقارير صحفية مغربية كشفت عن تفاصيل الاجتماع الجديد بين عمرو وردة وبودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، بعد أن فاجأ الدولي المصري عمرو وردة، الفريق الأخضر وجماهيره بقرار غريب، وعبّر عن رغبته في التراجع عن العقد الذي كان وقعه في وقت سابق، وذلك قبل أيام قليلة على بداية منافسات الموسم الكروي الجديد.