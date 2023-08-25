الأرصاد: اضطراب شديد بالبحر الأحمر غدا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 04:28 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من اضطراب شديد فى الملاحة على البحر الأحمر والشواطئ والمدن المطلة على البحر الأحمر .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البحر الأحمر غدا مضطرب جدا والأمواج ترتفع من 2.5 : 5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.