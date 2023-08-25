الأهلي يستلم من الكاف مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 04:28 مساءً - تلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي توّج بها خلال شهر يونيو الماضي بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

وانتعشت خزينة الأهلي بمكافأة الفوز ببطولة أفريقيا التى سبق وحددها الكاف بـ 4 ملايين دولار، حيث دفعها الكاف لمسئولى القلعة الحمراء على دُفعتين، ليستغلها مسئولو الأهلى الفترة المقبلة فى عدة أمور خاصة بالنادي.

على صعيد آخر، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.