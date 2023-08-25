ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي ولوتون تاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 04:28 مساءً - يتصدر فريق برايتون جدول ترتيب الدورى الإنجليزي لكرة القدم الموسم الجارى، بالتساوي مع مانشستر سيتي وأرسنال برصيد 6 نقاط لكل منهم، بالعلامة الكاملة، بعد الفوز فى أول جولتين، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي تشيلسي ولوتون تاون.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يفتتح تشيلسي الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023 - 2024، عندما يستضيف نظيره فريق لوتون تاون، الصاعد حديثا، في العاشرة مساء الجمعة على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز.

ويحتل فريق برينتفورد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط وبفارق هدف واحد عن ليفربول الذي حل خامساً بالشراكة مع توتنهام ووست هام اللذين جاءا بالمركزين السادس والسابع.

ترتيب الدورى الانجليزى

بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والخسارة في مثله وتسجيل 5 أهداف وتلقي هدفين.

وسجلت أندية أستون فيلا، ونوتينجهام فورست وكريستال بالاس، ومانشستر يونايتد وفولهام المراكز من العاشر وحتى الـ13، بينما حصد فريقان نقطة واحدة، هما بورنموث وتشيلسي في المركزين الرابع والخامس عشر.جدول ترتيب الدوري الانجليزي



يأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- برايتون- 6 نقاط

2- مانشستر سيتي- 6 نقاط

3- أرسنال -6 نقاط

4- برينتفورد- 4 نقاط

5- توتنهام هوتسبير- 4 نقاط

6- ليفربول- 4 نقاط

7- وست هام يونايتد 4 نقاط

8- نيوكاسل يونايتد- 3 نقاط

9- أستون فيلا- 3 نقاط

10- نوتنجهام فورست- 3 نقاط

11- كريستال بالاس- 3 نقاط

12- مانشستر يونايتد- 3 نقاط

13- فولهام - 3 نقاط

14- بورنموث -نقطة وحيدة

15- تشيلسي- نقطة وحيدة

16- شيفيلد يونايتد - بلا رصيد

17- لوتون تاون - بلا رصيد

18- بيرنلي- بلا رصيد

19- وولفرهامبتون- بلا رصيد

20- إيفرتون- بلا رصيد

ترتيب الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وتأتى مواعيد مباريات الجولة الثالثة فى الدوري الإنجليزي كالتالى: