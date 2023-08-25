السيسى دائما مع المواطنين.. جولات الرئيس السيسى بمدن وقرى الجمهورية للتواصل المباشر مع المصريين.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 05:26 مساءً - يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما، على متابعة ما يجرى على أرض الواقع من مشروعات ، والتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات الدورية للقرى التي تشهد تطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".



ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال هذه الزيارات التي ينظمها طوال الوقت في مختلف المحافظات على الاستماع للمواطنين والتحاور معهم لمعرفة الأوضاع، وطمأنتهم، وأن العمل يسير على قدم وساق من أجل التيسير على الفئات البسيطة وتقديم كل الدعم لهم والنهوض بالدولة المصرية ووضعها في مصاف الدول الكبرى ومواجهة التحديات بالعزيمة والإصرار والثناء طوال الوقت على الشعب المصرى الذى يُعد هو البطل الحقيقي في هذه المرحلة.