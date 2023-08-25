موعد قرعة دورى أبطال أوروبا 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 05:26 مساءً - تترقب الأندية الكبرى فى أوروبا قرعة النسخة الجديدة من مسابقة دورى الأبطال بالموسم الجارى 2023-2024، والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

وتقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا 2024 الخميس المقبل 31 أغسطس، فى السادسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم تقسيم الفرق الـ32 المتأهلة لمجموعات دورى أبطال أوروبا إلى ثماني مجموعات من أربعة، فى القرعة، سيتم تصنيف الفرق إلى أربعة أوعية، كل منها من ثمانية فرق.

ويحتوي الوعاء الأول على حاملي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ، وأبطال أفضل ستة اتحادات بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي 2021-22، ونظرًا لأن مانشستر سيتي (بطل الدوري الممتاز 2022–23 ) فاز بدوري أبطال أوروبا 2022–23 ، فإن بطل الاتحاد السابع (هولندا) وهو فريق فينورد سيدخل في الوعاء الأول.

تحتوي الأوعية 2 و 3 و 4 على الفرق المؤهلة المتبقية، بناءً على التصنيف، ولا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس الاتحاد في مجموعة واحدة، وستشهد القرعة مشاركة يونيون برلين الألماني لأول مرة في دور المجموعات.

والفرق المتأهلة مباشرة إلى مرحلة المجموعات كالتالى: آرسنال، أتلتيكو مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، بنفيكا، بوروسيا دورتموند، سيلتيك، فينورد، إنتر ميلان، لاتسيو، لايبزيج، لانس، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ميلان، نابولي، نيوكاسل، باريس سان جيرمان، بورتو، ريال مدريد، ريال سوسيداد، النجم الأحمر، سالزبورج، شاختار، إشبيلية، يونيون برلين.

وجاءت مواعيد دوري أبطال أوروبا 2024 كالتالى..

الجولة الأولى: 19/20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية: 3/4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة: 24/25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة: 7/8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة: 28/29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة: 12/13 ديسمبر 2023

دور الـ 16: 13/14/20/21 فبراير و5/6/12/13 مارس 2024

ربع النهائي: 9/10 و16/17 أبريل 2024

نصف النهائي: 30 أبريل/ 1 مايو و7/8 مايو 2024

النهائي: 1 يونيو 2024