وزيرة الثقافة: أشكر قناة الحياة والشركة المتحدة وتجهيزات مهرجان القلعة فاقت التوقعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أغسطس 2023 10:22 مساءً -

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للشركة المتحدة وقناة الحياة، على جهودهما في نقل فعاليات مهرجان القلعة مؤكدة أن النقل التليفزيوني للمهرجان، أسهم في انتشره. وقالت، إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء يقدم هذا العام شكلاً جديدًا للغناء، وقالت الكيلاني لشبكة تليفزيون الحياة إن تجهيزات المهرجان فاقت التوقعات.

وأشارت الكيلاني إلى أن المهرجان يقدم هذا العام مواهب جديدة إضافة إلى الحفلات الموسيقية المختلفة.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن أسعار تذاكر مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام مناسبة لكل الجمهور لأنه مهرجان جماهيري.

ومن المُقرر، أن تنطلق فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء الليلة، والذي يعقبه تكريم عدد من نجوم وصناع الموسيقى والغناء، ثم فقرة غنائية للفنانة «فايا يونان»، يليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

ويشارك الفنان الكبير مدحت صالح، في فعاليات الافتتاح، بمصاحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.