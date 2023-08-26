حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 01:27 مساءً - 1) بدعوة رسمية من الرئاسة القبرصية، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للمغتربين، والذي افتتحه فخامة الرئيس القبرصي نيكوس كريستدوليدس وكانت مصر ضيف شرف المؤتمر. وأعربت الوزيرة عن بالغ سعادتها بالمشاركة في المؤتمر العالمي للمغتربين، كون مصر وقبرص بينهما روابط أخوية وشعبية وثقافية والعديد من القواسم المشتركة على مدار التاريخ وظهر هذا جليا في إطار المبادرة الرئاسية إحياء الجذور NOSTOS. وقد شارك أيضا بالمؤتمر أ. سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، والسفير/ عمرو حمزة سفير مصر بدولة قبرص، والسادة أعضاء السفارة.

2) استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة زيارتها إلى قبرص بلقاء السيد وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، لبحث تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة للحد من تلك الظاهرة، في إطار البعد الدولي للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة". وأعربت الوزيرة عن ترحيبها واستعدادها لمناقشة كافة المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة الآمنة، مشيرة إلى عمل وزارة الهجرة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لتوعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

3) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مباحثات ثنائية مع السيد/ جيانيس بانايتيو وزير العمل القبرصي، بمشاركة مسئولي وزارتي العمل والخارجية القبرصية. استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بكافة أشكال التعاون مع وزارة العمل القبرصية فيما يتعلق بتنقل العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل الموسمية والدائمة في مختلف المجالات للشباب المصري، مضيفة أنها تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية، ورعاية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في كافة أنحاء العالم، ورحبت بالتعاون مع قبرص في هذا الصدد.

4) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع السيد/ جورج كوتسيراس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، على هامش مشاركة بالمؤتمر العالمي للمغتربين في قبرص، لبحث تعزيز مجالات التعاون بين مصر واليونان في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعربت الوزيرة عن سعادتها وترحيبها بهذا اللقاء، مضيفة أنه تم عقد هذا اللقاء لمناقشة العديد من المقترحات والاتفاقات المشتركة في مجالات الهجرة والسياحة والاستثمار، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اعتمادا على علاقتنا التاريخية الوثيقة.

5) في إطار زيارتها إلى قبرص، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسيد/ زاريه سينانيان، المفوض السامي الأرميني لشئون المغتربين، ضمن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور". وأكدت الوزيرة على أن العلاقات المصرية الأرمينية علاقات قوية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، حيث إن الأرمن كانوا ومازالوا جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري في الماضي وحتى الآن، مضيفة: "تلقيت تعليمي بمصر منذ مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية بمدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك في حي مصر الجديدة بالقاهرة، وقد كان ومازال لي عدة أصدقاء أرمن في فترة الدراسة وارتبطت بذكريات جميلة معهم".

6) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال زيارتها إلى قبرص، أبناء الجالية القبرصية في مصر ممن عادوا إلى قبرص بعد حياة طويلة في مصر، وذلك على هامش مشاركتها بالمؤتمر العالمي للمغتربين. وثمنت الوزيرة جهود الجالية اليونانية والقبرصية في مصر، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. نوستوس" بين مصر واليونان وقبرص، مشيدة بالتعاون بين الجاليات والتي من شأنها تعزيز روابط الصداقة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، انطلاقًا من كونها المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر،

7) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ روبرت جينريك وزير الدولة للهجرة البريطاني والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الصلة. ورحبت الوزيرة سها جندي بالوزير البريطاني، والوفد المرافق له، وقالت إن هذا اللقاء مهم للغاية لأنه يستهدف فتح آفاق تعاون أعمق وأوسع بين البلدين، ولفتت إلى العلاقات التاريخية فيما بين الشعبين المصري والبريطاني، ووجود جالية مصرية كبيرة في إنجلترا وكذلك جالية بريطانية مهمة في مصر.

???? التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الباحث أحمد خطاب أحد المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد في 31 يوليو الماضي، وطالب الدكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك استجابة لطلبه التركيز على الحالة المصرية في رسالته البحثية الخاصة برسالة الدكتوراه وما حققته الوزارة من إنجازات في ملفات الهجرة والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج. ورحبت الوزيرة بموضوع البحث وباستخدام الباحث المصري للحالة المصرية باعتبارها تجربة رائدة في التواصل مع المصريين في الخارج، وسياسات الوزارة الهادفة إلى دعم علاقة المغتربين بالوطن الأم.

9) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في افتتاح «بيت التراث» المصري الأول من نوعه بدعوة من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وحضورها، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بمرور 20 عاماً على توقيع اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو عام 2003. أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، مثمنة دور وزارة الثقافة في ربط المصريين بالخارج بالوطن، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في في العديد من الفعاليات والمسابقات الثقافية.

10) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا موسعًا في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين عبر تطبيق "زووم"، تحدثت فيه عن أهم الملفات والقضايا التي تشغل بال المصريين المقيمين في الخارج، وعن نتائج وتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي.

11) شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المؤتمر الأول المشترك لوزراء الهجرة والعمل لدول مجموعة الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا، خلال الفتره من ١٤-١٨ أغسطس الجاري، وقد أنابت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، لرئاسة الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، وأ. سلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي. واستعرض السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة،ورئيس الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة و مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، كما استعرض نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الGIZ.

12) برعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أجرى وفد حكومي هولندي رفيع المستوى زيارة إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، والسيد/ بيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، وذلك تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية. وقد رحب د. صابر سليمان بأعضاء الوفد الهولندي، ثم استعرض تجربة المركز والخدمات المقدمة للشباب من التأهيل والتدريب، قائلًا إن المركز المصري الألماني تم إطلاقه لدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق، كون وزارة الهجرة هي الشريك الوطني المعني بإدارة والإشراف على المركز والمراكز المماثلة مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا.

13) تحت عنوان "شهادة حق في مبادرة السيارات"، أشاد أحد المصريين المقيمين بالخارج، بمبادرة "سيارات المصريين بالخارج" التي أطلقتها السفيرة سها جندي وزير الهجرة، معربًا عن امتنانه لكافة التسهيلات والميزات التي وفرتها تلك المبادرة وكذلك مرونة الإجراءات وسرعة الاستجابة من الأطراف المعنية، كما صرح بأنه قام بتوفير نحو ٧٠٠ ألف جنيه، وذلك بخلاف ثمن فرق الوديعة الذي من المقرر أن يسترده.

14) تواصل وزارة الهجرة نشر آراء المصريين بالخارج حول مؤتمرهم في نسخته الرابعة، والذي نظمته الوزارة نهاية يوليو الماضي، وجاءت الآراء في كلمات مسجلة بعنوان: "قالوا عن مؤتمر المصريين في الخارج"، وأجمعوا في كلماتهم على أن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وهو بلورة لجهود وزارة الخارج خلال عام لخدمة المصريين بالخارج وحضور وزراء مختصين للرد على استفسارات المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة، وأن المؤتمر يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج ونحن قلبًا وقالبًا مع بلدنا، وسعداء بنجاح المؤتمر في جمع المصريين بالخارج، شكرًا لفريق عمل الوزارة على الجهد المتميز، وعلى رأسهم معالي الوزيرة.