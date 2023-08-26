السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة 15 سبتمبر في مدينة الطائف السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 01:28 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، اليوم السبت، إقامة كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF ، والاتحاد السعودي لكرة القدم SAFF بياناً رسمياً جاء فيه، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف هذا العام كأس السوبر 2023، في 15 سبتمبر.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفيدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

من جهته قال فيرون موسينجو أومبا أمين عام الكاف، "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية – الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية، تُصنف كرة القدم الأفريقية من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، تعد كرة القدم الأفريقية أيضًا جزءًا من هذه الحركة. نيابة عن رئيس ، الدكتور باتريس موتسيبي، أود أن أشكر أسرة كرة القدم السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى ما سيكون كأس السوبر مثيرًا."

بينما قال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تعاوننا مع لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا بالشراكة مع CAF في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع شراكتنا الحالية. يمثل هذا الحدث علامة فارقة أخرى في تعاوننا المستمر. نيابة عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، نشكر CAF على هذه الفرصة ونتطلع إلى مباراة رائعة لجميع المشاركين.

ووقع CAF والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.

وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات تركز على التطوير الفني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، وتحديد المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والآفاق التجارية.