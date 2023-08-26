وزير العمل يكرم ”محرري العمل” في وسائل الإعلام..ويحثهم على تنمية مهاراتهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 03:23 مساءً - كرم وزير العمل حسن شحاتة اليوم السبت "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وقنوات فضائية،ووكالات الأنباء المشاركين فى الدورة التدريبية بشأن "التناول الاعلامي لموضوعات العمل والإتفاقيات الدولية"،وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بتسليمهم شهادات تقدير على مشاركتهم في دورة تدريبية منعقدة الان في شرم الشيخ ،وعلى جهودهم فى نشر ملفات عمل الوزارة..جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية الخاصة بالمشاورة الاعلامية والتناول الإعلامي لموضوعات العمل والإتفاقيات الدولية ،والمنعقدة بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة،حيث جرى خلال الدورة إطلاق حملة إعلامية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وحث الوزير شحاتة الاعلاميين على الاستمرار في تكثيف جهودهم وتنمية مهاراتهم لعرض كل قضايا العمل وجهود الدولة فيها بمهنية وموضوعية تليق بالجمهورية الجديدة ..

وتضمنت أسماء المكرمين كلاً من ايمن عبد الرافع خاطر ، وشادية عطا الله يوسف من جريدة الأهرام، ومحمد السيد خير الله من بوابة الاهرام الإلكترونية، وتهاني محمد عبد الحميد مراسل قناة النيل للأخبار والفضائية المصرية ومندوبة التليفزيون المصري لدى وزارة العمل، ومحمد عوض سلمان من بوابة أخبار اليوم، ومنال سعيد عبد المنعم من جريدة الجمهورية، ومحمد الزهيري بوابة الجمهورية، وماهر عبد الستار هنداوي من جريدة الوطن، وأحمد حسين البنداري من جريدة البوابة نيوز ومعد برامج تليفزيونية، ومحمود ابراهيم فهمى من وكالة أنباء الشرق الأوسط، وإبراهيم محمد جاب الله من جريدة روزاليوسف ومعد بقناة DMC، وأميرة عبدالله محمد ممثل جريدة العمال، ومنار عصام عبد الستار من مجلة المصور، واحمد محمد كساب من جريدة الشروق، وفاطمة عيد خليل من بوابة الوفد ومعدة بقناة TEN TV، وسارة حمدي عبد الراضى من موقع القاهرة 24، وأية أحمد محمد من جريدة الزمان، وعادل عبد اللطيف حسين محرر وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسماء حسن عبد المجيد من الهيئة الوطنية للإعلام " ماسبيرو اونلاين "..