كواليس عرض جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح.. وكلوب: ليس للبيع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 04:22 مساءً - كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات الشهير، آخر تطورات مستقبل النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد الإغراءات الأخيرة المقدمة من جانب نادي اتحاد جدة السعودي للفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رومانو، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن موقف ليفربول واضح من البداية، كما قلت سابقاً، بأنه لن يتم بيع محمد صلاح، وهو ما أكده الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق فى المؤتمر الصحفى الأخير.

وأضاف رومانو، أن اتحاد جدة بالفعل قدم عرضاً جديداً أعلى مادياً، فى محاولة لإغراء ليفربول ومحمد صلاح للموافقة على الصفقة وحسم التعاقد معه قبل غلق القيد، لكن موقف النادي الإنجليزي مازال ثابتاً عند موقفه.

وأنهى رومانو حديثه، مؤكدا أن الحالة الوحيدة لوجود مرونة فى إمكانية تراجع ليفربول عن موقفه الرافض، هو تقديم محمد صلاح نفسه طلباً للرحيل إلى اتحاد جدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، قد علق على العرض الذى تلقاه النجم المصري من نادى اتحاد جدة، وقال فى المؤتمر الصحفى لمواجهة ليفربول ونيوكاسل المقرر لها غدا الأحد، "محمد صلاح هو لاعب لليفربول، ليس هناك جديد، إذا كانت هناك إجابة أخرى فهي كلا، صلاح ليس للبيع ومازال ملتزم معنا بنسبة 100%".

نفس الأمر بالنسبة للصحف الإنجليزية التي ردت التقارير التى أشارت مؤخرا إلى اقتراب الفرعون من الانتقال للدوري السعودي من بوابة فريق اتحاد جدة، قائلة، "ليفربول لن يبيع محمد صلاح".

وكتبت صحيفة "تيليجراف" البريطانية تعليقا على أنباء انتقال محمد صلاح للدوري السعودي "لا لذهاب مو.. ليفربول يحذر السعوديين صلاح ليس للبيع".

وقدم الاتحاد السعودي عرضا مغريا للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنوياً، يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجراً فى العالم متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.

وينتهى عقد محمد صلاح، مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي، فى صيف عام 2025.