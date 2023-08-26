أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة.. ”الأرصاد” تُحذر من طقس الساعات المُقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 05:23 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة 'إكسترا نيوز'، قالت غانم إن البلاد تشهد استقرار واضح في درجات الحرارة، وارتفاع في نسب الرطوبة، ما يترتب عليه زيادة شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

طقس الساعات المُقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

واسترسلت: تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، والعظمى تصل إلى 34 درجة، والعظمي في جنوب الصعيد تتخطى الـ 45 درجة.

ونوهت بأن هناك نشاط في حركة الرياح خلال فترة المساء، مما يؤثر على الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وحذرت من وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة الرعدية، على مناطق جنوب سيناء، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.