مستشار الرئيس: فيروس كورونا فيه منه 7 أنواع وصلنا منها 3.. وقد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 05:23 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن وقوع أوبئة جديدة قد يحدث ووظيفتنا حاليا المراقبة والمتابعة، نافيا أن يكون هناك تحضير لقاحات لشئ لم يحدث بالأساس.

مستشار الرئيس: قد تحدث أوبئة جديدة

وأضاف تاج الدين، خلال تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء: فيروس كورونا فيه منه 7 أنواع اللى وصلنا حتى الآن 3 فقط، واحتمالية حدوث أى وباء وراد، ولكن إحنا بنحضر اللقاح لحاجة موجودة فلا يمكن يطلع لقاح إلا لحاجة موجودة.

وتابع: المنطق والعلم والطب يقتضوا المتابعة والمراقبة والتشدد فى المراقبة والمتابعة، وهذه هى الوظيفة الأساسية للجزء الوقائى من القطاع الصحي.

وفى سياق متصل، كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تأثير لقاحات كورونا وإمكانية تقليلها لحدة الإصابة بالمتحور الجديد، لافتا إلى أن لقاحات كورونا متوفرة ويوجد أنواع تُنتج محليًا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن الفئة الثالثة الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس وهم أصحاب الأمراض المُزمنة كمرضى الجهاز التنفسي والقلب والأورام والمناعة القليلة، هم من يحتاجون إلى تطعيم حينما تُقرر وزارة الصحة والسكان أو الذهاب إلى مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة.