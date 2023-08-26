انطلاق معارض "أهلا مدارس" فى الأقصر بتخفيضات تصل 30%

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أغسطس 2023 08:26 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معرض أهلا مدارس بمحافظة الأقصر حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسة بمدن المحافظة بالإضافة إلي المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة معرض أهلا مدارس في كل محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلي مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام الي المعرض من خلال محالهم التجارية دون التوجه إلي المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات لافتا الى أنه سيتم أيضا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كافة مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

من جانبه قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المعرض يقدم كافة المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30 ٪ عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة و أنه يتم كذلك طرح سلع غذائية بالمعرض والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة واجبان و مربي وأن معرض " أهلا مدراس" تم إقامته مبكراً تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كما حدث بـ " اهلا رمضان " لتوفير احتياجات الاسر والطلاب من مستلزمات الدراسة ب مشاركة نحو 150 عارض بتخفيضات"أهلا مدارس" من خلال منافذهم مع وضع لافته إرشادية تفيد بالاشتراك في التخفيضات التي وضعتها المديرية.

وفيما يتعلق بـ "الأوكازيون الصيفي"، كشف عن إرتفاع معدل المحال التجارية المشاركة بفترة التخفيضات الموسمية الثانية إلي 200 محل منذ بدء الموسم وحتي الآن.

وأوضح أنه مستهدف مشاركة نحو 400 محل تجاري خاصةً وأن الاوكازيون يشهد مشاركة واسع من محال الملابس والأحذية والأدوات المنزلية والكهربائية و أن هناك إلتزام كبير من التجار بالتخفيضات المعلنة ، حيث تم تحرير 13 محضر مخالفة اوكازيون وهمي وهناك متابعة دورية من قبل المديرية للتأكد من أن الأسعار قبل وبعد التخفيضات.