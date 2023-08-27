انت الأن تتابع خبر عاجل بالأسماء .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة قنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الأماكن بمحافظة قنا عملية قطع الكهرباء خلال الدقائق القليلة القادمة من اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري بسبب الأعمال التي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا

قطع الكهرباء:ونشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا في محافظة قنا بيان لها الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بك والذي كشف فيه جميع التفاصيل حول قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في قنا :

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا في محافظة قنا أنه سوف يتم قطع الكهرباء سيكون لمدة ثلاثة ساعات ساعات متواصلة بداية من يبدأ الساعة الخامسة صباحاً إلي الساعة الثامنة صباحاً ، وذلك أعمال تركيبات أعمدة وأسلاك خاصة مبادرة حياة كريمة ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة كهرباء قنا الموسعة خلال شهر أغسطس كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في قنا :

وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا في محافظة قنا في بيانها عن أسماء المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء والتي تتمثل في مغذى نجع عزوز، فاو قبلى، فاو بحرى، الصبريات

تنويه هام :

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا في محافظة قنا من جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية