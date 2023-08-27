انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. الإعلان عن صرف أكثر من 2600 جنيه لأصحاب المعاشات: اعرف نصيبك كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج كافة المعلومات التي يرغب أصحاب المعاشات في الحصول عليها خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، بسبب الزيادة الجديدة التي سوف يتم صرفها مع معاشات شهر سبتمبر القادم.

معاشات سبتمبر 2023 :

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الخزانة العامة للدولة تقوم بتجهيز الأموال المستحقة التي يتم صرفها لحوالي 11 مليون مواطن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لصرف معاشات سبتمبر 2023، والتي تقدر بوالي 28 مليار جنيه، كما كشفت عن مصير الزيادة الجديدة التي ستصرف لهم.

زيادة المعاشات شهر سبتمبر القادم :

وأكدت التضامن أن زيادة المعاشات شهر سبتمبر القادم تكلف الخزانة العامة للدولة 14 مليار جنيه، حيث أنها تقدر بـ15%، حيث سيحصل أصحاب المعاشات فيها على أموال تتراوح ما بين 175 جنيه كحد أدني لها إلي 1635 جنيه وهو أكبر ما يحصل عليه المستفيدون في كافة المحافظات، مشيرة إلي أنه سوف تبدأ عملية الصرف بداية من الجمعة القادمة والذي يعتبر إجازة رسمية في الدولة ولذلك سوف يكون الصرف عن طريق ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك أو فروع بنك ناصر الاجتماعي أو محافظ الهواتف المحموله أو الصرف من خلال البريد المصري، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية المتبعة واللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد والتي تتمثل في الحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف وارتداء الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.

مقدار زيادة المعاشات شهر سبتمبر القادم:

وحددت الوزارة مقدار زيادة المعاشات شهر سبتمبر القادم التي سوف يحصل عليها أصحاب المعاشات وهي كما يلي :

1- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 1300 جنيه إلي 1495 جنيهًا.

2- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 2300 جنيه إلي 2645 جنيهًا.

3- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 3500 جنيه إلي 4025 جنيهًا.

4- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 4300 جنيه إلي 4945 جنيهًا

5- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 5300 جنيه إلي 6095 جنيهًا.

6- زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 6500 جنيه إلي 7475 جنيهًا