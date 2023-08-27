انت الأن تتابع خبر تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2023 .. مش هتصدق نزلت لكام السنة دي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، عن تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2023 للعام الدارسي الذي من المتوقع أن ينطلق شهر أكتوبر المقبل.

جامعة 6 أكتوبر:

أنشئت جامعة 6 أكتوبر 1996، وذلك بعد الحصول على قرار جمهورية يحمل رقم 243، حيث أنها أحدي كبار الجامعات الخاصة داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على أنها عضو في اتحاد الجامعات العربية والأفريقية.

تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2023:

1- الحد الأدنى لكلية الطب جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 80 %

2- الحد الأدنى لكلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 78 %.

3- الحد الأدنى لكلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 72%.

4- الحد الأدنى لكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 60%

5- الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي التطبيقية جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 76%.

6- الحد الأدنى لكلية العلوم الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 53 %.

7- الحد الأدنى لكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 68%.

8- الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 53%.

9- الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والإدارة جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 53%.

10- الحد الأدنى لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 53%.

11- الحد الأدنى لكلية الاعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 53%.

12- الحد الأدنى لكلية التربية جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 53%.

13- الحد الأدنى لكلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 53%.

14- الحد الأدنى لكلية التمريض جامعة 6 أكتوبر 2023 يبلغ 53%.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024:

وكشف خلال الأيام الماضية عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر الخاصة 2024 وهي كما يلي

1- كلية الطب والجراحة ما يقارب 120 ألف جنيها

2- كلية طب الأسنان ما يقارب 110 آلاف جنيه

3- كلية صيدلة دي فارم ما يقارب 90 ألف جنيه

4- كلية صيدلة الإكلينيكية ما يقارب 100ألف جنيها

5- كلية علوم العلاج الطبيعي ما يقارب 75 ألف جنيهاً

6- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ما يقارب 42 ألف جنيهاً

7- كلية التمريض ما يقارب 35 ألف جنيهاً

8- كلية الهندسة ما يقارب 55 ألف جنيهاً

9- كلية الفنون التطبيقية ما يقارب 40 ألف جنيه

10- كلية اللغات والترجمة ما يقارب 35ألف جنيهاً