انت الأن تتابع خبر ارتفاع جديد في درجات الحرارة .. بيان صادم من الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت هيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة غير متوقعة في بيان لها خلال قبل قليل اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، عن حالة الطقس الساعات القادمة على مصر، في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد في الأيام الحالية

حالة الطقس:

وأشارت هيئة الأرصاد أن العديد من التغيرات المناخية التي لها تأثير مباشر على حالة الطقس في مصر في الفترة الحالية من فصل الصيف والتي تتمثل في سقوط الأمطار وارتفاع نسب الرطوبة في الجو وتسجيل زيادة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأوضحت هيئة الأرصاد في البيان الذي نشرت نسخه منه على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة على مصر، سوف تشهد ارتفاع جديد في درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار راطب على محافظات القاهرة الكبري في ساعات النهار ، أما في الليل فيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد حول حالة الطقس الساعات القادمة إلي أنه سوف يكون هناك بعض الظواهر التي سوف تساعد على تلطيف الجو مثل مثل نشاط مثير للرياح على بعض المناطق الجمهورية وبالتحديد على محافظات القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد بالإضافة إلي تكوين السحب المنخفضة في ساعات الصباح.

مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد 27أغسطس 2023:

وكشفت الهيئة عن المناطق المتوقع سقوط الأمطار علييها خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري والتي تتمثل في السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم ،على أن تكون خفيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم،