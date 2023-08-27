انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة ريد بولز ضد إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.. ماذا قدم ميسي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي أداءه المبهر في الدوري الأمريكي خلال مباراة ريد بولز ضد إنتر ميامي وقادهم لفوز جديد

حيث نجح ميسي في هز الشباك مجددا في مباراة ريد بولز ضد إنتر ميامي والفوز بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين

ولم يشارك ميسي بشكل أساسي في مباراة ريد بولز ضد إنتر ميامي ونزل كبديل في الدقيقة 60 وسجل الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة 89 من عمر اللقاء

مباراة ريد بولز ضد إنتر ميامي

وحقق رفاق ميسي الفوز خلال مباراة ريد بولز ضد إنتر ميامي بنتيجة هدفين دون رد جاء الهدف الأول عن طريق دييجو جوميز في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، وأضاف البرغوث الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن المباراة

ويواصل ميسي سجله التهديفي مع فريقه الجديد انتر ميامي بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف متتالية خلال 7 مباريات وقاد الفريق للفوز بلقب كأس الدوريات للمرة الأولي في تاريخه

أرقام ميسي في مباراة ريد بولز ضد إنتر ميامي

كما ساعد ميسي فريقه في الوصول إلي نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة بعد الفوز علي سينسيناتي بركلات الترجيح

وعاد فريق انتر ميامي للمباريات في الدوري الأمريكي بعد انتهاء فترة المشاركات الخارجية ليرتفع رصيد رفاق ميسي إلي 18 نقطة بعد 8 هزائم و3 تعادلات ليحتل المركز قبل الأخير بدلا من الأخير في أول مشاركة رسمية للاعب

جدير بالذكر أن ميسي انتقل إلي فريق انتر ميامي بالدوري الأمريكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.