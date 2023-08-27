بالإنفوجراف ... المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 12:29 مساءً - بجمعية مستثمري العاشر ... هيئة سلامة الغذاء تستعرض تحديثات قوائم فحص المنشآت

اجتماع موسع مع مسئولي التغذية المدرسية بالتعليم للوقوف على مستجدات العمل

3591 رسالة غذائية مصدرة بزيادة 50000 طن عن الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 29، وذلك عن الفترة من 19 – 25 أغسطس الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اجتماع موسع بجمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة السيد حسن حفني، وبحضور كبير للشركات الغذائية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث استعرض ممثلو الإدارة العامة للرقابة على المصانع التحديثات التي طرأت على 3 قوائم فحص، تمثلت في فحص باستخدام قائمة فحص التسجيل "منشأة مسجلة"، وفحص باستخدام قائمة فحص التأهيل "منشأة مؤهلة"، وفحص باستخدام فحص الاعتماد "قائمة بيضاء".

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 17 زيارة، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 331 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3591 رسالة بواقع 210000 طن بزيادة قدرها 50000 طن مقارنة بالأسبوع الماضي، تنوعت مابين 510 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 10000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 7000 طن، فيما تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصرية المصدرة بإجمالي 9000 طن، ثم الفراولة بـ 7000 طن، ثم الرمان بـ 5000 طن.

ومثلت السودان أكبر الدول المستوردة من مصر ثم إيطاليا والسعودية من واقع 126 دولة مستوردة.

ويظل ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 445 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية وميناء مطار القاهرة بإجمالي 420 رسالة لكلا المينائين.

فيما انخفضت عدد الرسائل الغذائية الواردة لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي حيث بلغت 1190 رسالة بواقع 180000 طن في مقابل 1616 رسالة بواقع 193000 طن، وتم رفض 16 رسالة منها،

وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 183 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 77 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، تركيا والصين.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية لا يزال يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 295 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 250 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 75 منتج و2 شركة و 1 مصنع، كما فحصت 898 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

وفيما يخص الإدارة العامة للمعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1535 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و174 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 62 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 357 طلب.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 19 زيارة معلنة لمضارب الأرز في محافظات الإسكندرية، الفيوم، كفر الشيخ ودمياط، وسجلت 2 مضرب أرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك،

بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 70 شكوى، وتم غلق 50 شكوى، وجاري فحص 20 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 179 منشأة بمحافظات القليوبية، الجيزة والبحر الأحمر للتأكد من مدى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمطاعم.

وفي إطار حرص الهيئة على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات الأسماك المصرية، اختتمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب) ورشة عمل تحت مسمى "حول معايير الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأسماك والتفتيش على قطاع مصايد الأسماك "، وتناولت المحاور التالية:

- تحديد أبرز متطلبات الاتحاد الأوروبي، وإلتزامات مشغلي الأغذية ومسئوليات مفتشي الإدارة.

- تقييم نتائج الزيارات التفتيشية التي تمت على المنشآت المراد إدراجها بقائمة الاتحاد الأوروبي للتحقق من مدى إمتثالها وتطبيقها للاشتراطات.

- تقديم إرشادات لأصحاب ومشغلي المنشآت الغذائية بغرض إطلاعهم على متطلبات الاتحاد الأوروبي وتعريفهم بحالات عدم المطابقة التي تمت ملاحظتها أثناء الزيارات التفتيشية.

- تقديم توصيات بشأن تطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي ومعرفة كيفية تطبيقها.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة لبناء وتأهيل ورفع كفاءة المفتشين.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 62 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 11 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1480 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 354 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 145 معاينة لمحال عامة.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، الاسماعيلية، الجيزة، الدقهلية، المنيا، قنا، القليوبية، البحيرة، القاهرة)، وتم استيفاء عدد 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 231 مخزنًا.

كما تم معاينة 10 مواقع جديدة لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء)، بمحافظات المنيا، الإسكندرية، قنا والبحيرة، وتم استيفاء 4 مواقع لإنشاء مخازن تغذية مدرسية ليصل بذلك الإجمالي إلى 65 موقعًا مستوفى.

وتم حضور الاجتماع الخامس للجنة الفنية المختصة بمنظومة التغذية المدرسية بمقر شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية للوقوف على متطلبات إنشاء 93 مخزنًا لصالح منظومة التغذية المدرسية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مساحات الأراضي التي تم تخصيصها على مستوى الجمهورية.

وشاركت الإدارة أيضًا في الاجتماع الثاني بمقر وزارة التربية والتعليم لمديري الإدارات التعليمية على مستوى المديريات التعليمية -مسئولي التغذية المدرسية- وأعضاء اللجنة الفنية للوقوف على مستجدات العمل بمنظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 – 2024.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، الشرقية وبني سويف، وتم استيفاء عدد 2 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة إلى 46 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 76 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، القليوبية، الغربية والبحر الأحمر، وسجلت 3 وحدات لدى الهيئة، واستوفت 2 وحدة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

2206 عبوة مشروب غازي وعصائر منتهية الصلاحية.

3 طن ملح مغشوش مدون عليه أكثر من علامة تجارية، وتم تحرير محضر غش تجاري.

600 كجم زنجبيل وبهارات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

1000 عبوة زيت زيتون يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل المعتمدة للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه.

132 كجم حلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 31 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (عصائر، لحوم، معجنات، توابل، حبوب)، وتم تنفيذ عدد 8 قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 261 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 165 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس)، تجاوزت الـ 45 كيلو، حيث تم إعدام 329 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، قها، شبين القناطر، شبرا الخيمة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة عن ضبط 405 كجم قشطة تظهر عليها علامات الفساد ، وذلك بأحد معامل الألبان بمدينة بنها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 460 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد 7366 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (زبادي، عصائر، شوكولاتة، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 778 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة في شن حملة أسفرت عن ظبط 10 طن منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 2 محضر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، فاراسكور، السرو، الروضة، ميت أبو غالب، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 122 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية بناءً على طلب من صاحب المنشأة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم إعدام 17 كجم لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 7 إنذارات تقنين أوضاع، و4 إنذارات لمحلات بدون ترخيص.