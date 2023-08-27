محمد صلاح يصل القاهرة 3 سبتمبر للانضمام لمعسكر الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 12:30 مساءً - يصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ويخوض نجمنا الدولى محمد صلاح مباراة مع فريقه ليفربول أمام أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم 3 سبتمبر المقبل، قبل العودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.