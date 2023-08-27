القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن تنظم المرحلة الثانية من حملة (مودة)

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 02:25 مساءً - إنطلاقاً من حرص القوات المسلحة على إستمرار تفعيل دورها التوعوى لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم فى الإرتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التى تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الإجتماعية بعد إنتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطنى .

تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة .

ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة ، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات التى قد تواجههم فى المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم فى حفظ وإستقرار المجتمع المصرى .