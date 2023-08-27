شكري يبحث مع مساعده للشئون القنصلية والمصريين في الخارج سير العمل القنصلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 03:30 مساءً - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، اجتماعا مع مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ومسئولي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، وذلك لمتابعة سير العمل القنصلي بما يضمن توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج، ومتابعة إجراءات منح التأشيرات للأجانب، بحسب ما نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد من وزير خارجية إيطاليا "أنطونيو تاياني"، بحسب ما به صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال يأتى فى إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية فى ظل العلاقات المتميزة التى تجمع مصر وإيطاليا، حيث تناول الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وصولًا إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، فضلًا عن تناول الأوضاع والتحديات المشتركة فى منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية الإيطالى استمع إلى تقييم الوزير سامح شكرى للتطورات الخاصة بالأزمة فى النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم، كما تطرق الاتصال إلى الوضع فى ليبيا حيث حرص وزير الخارجية على إطلاع نظيره الإيطالى على رؤية مصر بشأن بتطورات الوضع السياسى والأمنى، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التى تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أقرب فرصة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.