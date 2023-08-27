انت الأن تتابع خبر لمدة 8 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في القليوبية بعد بكرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية بيان بشأن قطع المياه بعد غداً الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري نتيجة ما يقوم به الشركة في الفترة الحالية

قطع المياه:وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية معظم المعلومات الخاصة بعملية قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية وذلك عبر بيان لها على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في القليوبية :

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية أنه عملية قطع المياه سيكون لمدة 8 ساعات حيث أنها ستبدأ من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس الجاري وحتى الساعة الخامسة فجرا الأربعاء 30أغسطس الجاري

سبب قطع المياه في القليوبية :

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن سبب قطع المياه وهي تطهير محطة معالجة الصرف الصحي ببنها

أماكن قطع القليوبية :

وكشفت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة القليوبية عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في مدينه بنها بالكاملة

تنوية هام :

وطالبت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة القليوبية بطلب إلي جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.