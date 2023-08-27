عاجل وبالأسماء .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم على طريق القلمون الدهوسعاجل وبالأسماء .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم على طريق القلمون الدهوس

انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم على طريق القلمون الدهوس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقى شخص مصرعه، وأُصيب اثنان آخران بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري على طريق القلمون الدهوس بمركز الداخلة في نطاق محافظة الوادي الجديد

حادث طريق القلمون الدهوس:

وتلقت غرفة عمليات النجدة إفادة في محافظة الوادي الجديد تفيد بوقوع طريق القلمون الدهوس وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وتوجه ضباط أمن مركز الداخلة إلي مكان وقوع حادث طريق القلمون الدهوس للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طريق القلمون الدهوس:

وأشار عدد المصابين حادث طريق القلمون الدهوس أن سبب وقوعه والذي كان بسبب السرعة الزائدة من السائق واختلال عجلة القيادة من يده واصطدامها بعربة الكارو.

أسماء المصابين في حادث طريق القلمون الدهوس:

وكشف التقرير الطبي عن مصرع شخص وإصابة اثنان آخران حيث جاءت أسمائهم كما يلي :

1- مصرع مصرع محمد حسن أحمد محمد، البالغ من العمر سبعة وأربعون عام

2- إصابة محمد أحمد محمود البالغ من العمر تسعة وعشرون عام، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

3- إصابة جمال محمود عبد الرحمن البالغ من العمر ستون عام، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه، حيث جري نقلهم إلي مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم مع وضع جثة المتوفي في ثلاجة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة