انت الأن تتابع خبر نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023 .. التعليم تصدر قرار عاجل بشأن موعد ظهورها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لسان مصادر مسئولة بداخلها في تصريحات صحفية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، بشأن نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023.

الثانوية العامة دور ثاني 2023:

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي العام في جميع محافظات جمهورية مصر العربية خلال الأيام الحالية امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023، وذلك بنفس الإجراءات التي كانت متبعة في الدور الأول في تأمين اللجان ومنع حدوث أي تسريب للامتحانات.

موعد نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023:

وحددت مصادر وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023 حيث أنها أشارت أنه سوف يتم الإعلان عنها، خلال الأسبوع القادم، حيث أن تجري حالياً أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وتجميع الدرجات الخاصة بالطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني.

وأوضحت المصادر المسئولة بالتربية والتعليم أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح العديد من المواد التي تم أداء امتحانها في امتحانات الثانوية العامة دور ثاني في الأيام الماضية ، مثل اللغة الأجنبية الثانية واللغة العربية غيرها.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023:

1- يتمثل الخطوة الأولي الدخول على بوابة الثانوية العامة عن طريق الضغط هنا

2- أما الخطوة الثانية يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به بشكل دقيق .

3- تعتبر الخطوة الثالثة يتم فيها النقر على أيقونة بحث او الإطلاع على النتيجة.

4- في الخطوة الرابعة يتم ظهور النتيجة بكل سهولة.

روابط أخري للحصول على نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023:

1- يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عن طريق الضغط هنا.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق وزارة التربية والتعليم عن طريق الضغط هنا