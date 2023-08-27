انت الأن تتابع خبر موعد زيادة المعاشات الجديدة.. هل تصرف مع قبض سبتمبر 2023؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر اصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل ،حيث يترقب أكثر من 11 مليون مواطن زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة.وينتظر المواطن المصري زيادة المعاشات بعد ارتفاع الأسعار الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية وتسببت في زيادة أسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع سعر الدولار

وبحسب القانون فإن زيادة المعاشات يتم في 30 يونيو من كل عام بداية من اليوم الأول في شهر يوليو وبنسبة 15 % وهو معدل التضخم والحد الأقصي للزيادة

زيادة المعاشات

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات لجميع المستحقين بنسبة 15 % بداية من شهر أبريل الماضي وذلك لإعانة المواطنين علي التضخم الذي ضرب البلاد الفترة الأخيرة نتاج عدة عوامل وأبرزها الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة

وجاءت زيادة المعاشات قبل 3 أشهر من موعدها الرئيسي في إطار سعي الرئيس السيسي لحماية الفئات المتوسطة وحمايته من أثار الإصلاحات الاقتصادية

زيادة المعاشات

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات لجميع المستحقين بنسبة 15 % بداية من شهر أبريل الماضي وذلك لإعانة المواطنين علي التضخم الذي ضرب البلاد الفترة الأخيرة نتاج عدة عوامل وأبرزها الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة

وجاءت زيادة المعاشات قبل 3 أشهر من موعدها الرئيسي في إطار سعي الرئيس السيسي لحماية الفئات المتوسطة وحمايته من أثار الإصلاحات الاقتصادية

زيادة المعاشات استثنائية

كما قرر الرئيس صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات حيث تم صرف 300 جنيه لجميع المستخقين بتكلفة وصلت نحو 32 مليار حنيه

ويتم صرف زيادة المعاشات خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل كما أوضحت وزارة التضامن علي ان تكون متاحه في كافة مراكز صرف مثل ماكينات الصرف الآلي ومنافذ فوري

علي أن يتم صرفها علي ثلاث شرائخ الأولي التي تحصل علي معاش أكتر من 1000 جنيه يومي 1و2 سبتمبر

ويتم صرف الشريحة الثانية التي تحصل علي 2000 جنيه يومي 3 و4 سبتمبر

اما الشريحة الثالثة يومي 5 و6 سبتمبر للمعاشات أكثر من 3000 جنيه