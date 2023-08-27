وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الانتهاء من تحديث منظومة الخدمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 05:25 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، اجتمع اليوم، مع السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ومسئولي القطاع القنصلي بالوزارة، لمتابعة سير العمل القنصلي وبحث سبل توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع تناول تطوير المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى إنجاز الخدمات القنصلية فى أسرع وقت والارتقاء بجودتها، وتفعيل إجراءات رقمنة كافة الخدمات القنصلية استغلالاً للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضمان تعزيز صلات المواطنين المصرين في الخارج مع الوطن. كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للأجانب والتأكيد على تقديم التسهيلات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها.

وقد استمع وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى عرض متكامل للإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج وعملية استقبال الطلبات على الموقع المخصص للمبادرة. كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتحسين أداء مكاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية.