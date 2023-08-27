الرئيس السيسي: ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أغسطس 2023 08:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ما تشهده منطقة توشكى هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها في الدولة.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث وصف تلك الجولة بأنها " يوم في حب مصر ".

ودعا الرئيس لزيارة مشروع لمستقبل مصر و سيناء من أجل رؤية حجم العمل العملاق المبذول.