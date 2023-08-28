سعر الدولار اليوم الاثنين 28 -8- 2023 فى البنوك المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 08:32 صباحاً - ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، 28 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

وجاء سعر الجنيه مقابل الدولار كالآتي:

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاء في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.