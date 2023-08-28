عاجل .. تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس دور ثاني 2023 على التليجرام

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رياض - احمد صلاح - تداولت جروبات الغش الإلكتروني على منصة تليجرام من منذ قليل اليوم الأثنين الموافق 28 أغسطس الحالي امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس الثانوية العامة دور ثاني 2023 بعد مرور أقلمن نصف من دخول الطلاب إلي اللجان.

الثانوية العامة دور تاني 2023:

يؤدي طلاب الشعبة العلمية والأدبية اليوم الأثنين الموافق 28 أغسطس الجاري امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس في جميع لجان بمحافظات مصر، مع اتباع جميع الإجراءات التي حدثت في امتحانات الدور الأول التي أجريت في شهر يونيو الماضي،

تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس دور ثاني 2023:

وسربت جروبات تليجرام بعض الأجزاء الخاصة من امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس، الأمر الذي دي غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلي التواصل مع كافة الإدارات التعليمية وتابعت بدقة الأسئلة المتداولة للتوصل إلي الطالب المسئول عن تسريب الامتحان مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ ضده كافة الإجراءات القانونية، موضحة أن الإدارات التعليمية تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بامتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني من حيث التنظيم والدقة و الحفاظ على سرية امتحانات الثانوية العامة ومنع أي محاولات للغش، وأن الهدف من ذلك هو توفير أفضل الظروف لإجراء الامتحانات بشكل مثالي وعادل.

أسئلة امتحان الجيولوجيا الثانوية العامة 2023:

وأشارت الوزارة أن عدد أسئلة امتحان الجيولوجيا دور ثاني الثانوية العامة يبلغ 50 سؤالا ، هي مقسمة إلي 4 سؤال مقالي و46 سؤالا اختيار من متعدد أو ما يطلق عليه البابل شيت.

توزيع درجات امتحان الجيولوجيا دور ثاني 2023:

1- الدرجة النهائية في مادة الجيولوجيا تكون من 60 درجة.

2- الأسئلة المقالية يكون عليه 8درجات

3- أسئلة الاختيار من متعدد عليها 52 درجة