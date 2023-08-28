انت الأن تتابع خبر تنسيق جامعة العلمين 2023.. دخل ابنك كلية الطب بأقل من 69% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين 28 أغسطس الجاري بين الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، عن تنسيق جامعة العلمين 2023 للعام الدارسي الذي من المتوقع أن ينطلق شهر أكتوبر المقبل، خاصة مع انتهاء تقليل الاغتراب بين الجامعات اليوم

جامعة العلمين الأهلية :

وتعتد جامعة العلمين الأهلية على الأساليب العلمية الحديثة في الدارسة، مما جعلها ذات سمعة بين الجامعات الأهلية الموجودة في جمهورية مصر العربية والتي تم إنشائها في عام 2020

تنسيق جامعة العلمين 2023:

3- الحد الأدنى لكلية الصيدلة في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 76%.

4- الحد الأدنى لكلية نظم العلاج الطبيعي في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 60%

5- الحد الأدنى لكلية الطب البيطري في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 68%.

6- الحد الأدنى لكلية العلوم الحسابات والمعلومات في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 62 %.

7- الحد الأدنى لكلية الهندسة في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 68%.

8- الحد الأدنى لكلية التكنولوجيا الحيوية في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 55%.

9- الحد الأدنى لكلية العلوم الصحية التطبيقية في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 53%.

10- الحد الأدنى لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 53%.

11- الحد الأدنى لكلية التمريض في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 55 %.

12- الحد الأدنى لكلية الإدارة والاقتصاد في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 55 %.

13- الحد الأدنى لكلية العلوم السياسية في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 55 %.

14- الحد الأدنى لكلية الفنون والفنون التطبيقية في تنسيق جامعة العلمين 2023 يبلغ 55 %.

مصاريف جامعة العلمين الأهلية 2024:

وكشف خلال الأيام الماضية عن مصاريف جامعة العلمين الأهلية 2024 وهي كما يلي

1- كلية الطب البشري ما يقارب 105 ألف جنيه

2- كلية الصيدلة ما يقارب 85 ألف جنيه

3- كلية العلاج الطبيعي ما يقارب 63 ألف جنيه

4- كلية طب الأسنان ما يقارب 97 ألف جنيه

5- كلية التمريض ما يقارب 31 ألف جنيه.

6- كلية الزراعات الصحراوية ما يقارب 48 ألف جنيه

7- كلية الغذاء والصناعات الغذائية ما يقارب 43 ألف جنيه

8- كلية اللغات التطبيقية ما يقارب 69 ألف جنيه

9- كلية علوم وهندسة الحاسب ما يقارب 69 ألف جنيه.

10- كلية الهندسة ما يقارب 69 ألف جنيه.